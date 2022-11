Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

W Szczecinie powstanie pierwsza… Bombkodzielnia. Ustawiona zostanie na czas Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, na placu Lotników.

Do specjalnej „szafy" będzie można odłożyć zbędne nam, zalegające w domu czy piwnicy bombki. Jeśli zabraknie nam ozdób - można będzie skorzystać z tego, co zostawili inni mieszkańcy. Wszystko oczywiście za darmo.



Akcja potrwa do 22 grudnia.