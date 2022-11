Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od piątku startuje lodowisko przed Netto Areną.

Nowość to większa tafa - dzięki temu z obiektu będzie mogło korzystać więcej osób. Ślizgawka otwarta będzie siedem dni w tygodniu, również w przerwie świątecznej i podczas ferii zimowych - aż do końca lutego.



W tym roku miasto nie otworzy za to lodowiska na Arkonce. To z powodu oszczędności, dzięki temu w kasie miasta ma pozostać nawet kilka tysięcy złotych.