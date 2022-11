Budowa miejskiego osiedla dużo droższa niż planowano

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu trwa budowa miejskiego osiedla z mieszkaniami przeznaczonymi pod wynajem. Inwestycja będzie jednak dużo droższa niż planowano. Ma też kilkumiesięczne opóźnienie.

Na Osiedlu Witkowice powstać ma 10 budynków komunalnych, a ponad 300 mieszkań miasto planuje wynająć. Umowę o wartości 26 milionów złotych na zaprojektowanie i budowę pierwszych czterech budynków podpisano ponad rok temu.



Prezes KTBS Robert Cieciora mówi, że inwestycja będzie droższa niż planowano.



- Wszystkie te sytuacje, które są związane ze zmianą ordynacji podatkowej, pandemią Covid i wojną na Ukrainie, spowodowały to, że wykonawcą wystąpił o waloryzację wynagrodzenia całego kontraktu - mówi Cieciora.



Po negocjacjach wynagrodzenie wykonawcy zostało zwiększone o prawie 8 milionów, a oczekiwał on prawie drugie tyle. Dodatkowo koszty obsługi kredytu, z którego finansowana jest inwestycja, wzrosły z 6,5 mln zł do 26 mln.



Budowa ma też kilkumiesięczne opóźnienie. Pierwsze dwa budynki zostaną oddane do użytku w przyszłym roku. Zamieszkają w nich 64 rodziny.