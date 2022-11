Wystawa z okazji 100-lecia polsko-amerykańskiej współpracy lotniczej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Amerykańskie Gwiazdy na Polskim Niebie" to wystawa przygotowana z okazji 100-lecia polsko-amerykańskiej współpracy lotniczej.

Prezentuje najważniejsze wątki kontaktów polsko-amerykańskich w dziedzinie lotnictwa wojskowego w latach 1919-2019.



- To już trzecia odsłona ekspozycji, którą po raz pierwszy zaprezentowaliśmy w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z okazji święta niepodległości USA. Wystawa pokazuje 103 lata polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie lotnictwa wojskowego - mówi Paweł Pawłowski, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.



Wystawa w Szczecinie wzbogacona została o dokumenty i odznaki z kolekcji Mirosława Borowskiego, numizmatyka, byłego żołnierza 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.



- Uzupełniłem ją o eksponaty, które można dotknąć, zobaczyć..., dotyczy to symboli amerykańskich noszonych na koszulach czy mundurach i odznaczenia amerykańskie od czasów wojny do współczesności, które też na niejednej piersi widnieją - zaznaczył pan Mirosław.



Ekspozycję można zwiedzać do końca lutego w klubie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej przy ul. Wawrzyniaka 5 w Szczecinie.