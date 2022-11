Mieszkańcy piszą do prezydenta. Korki są kilometrowe

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Mieszkańcy 12 sołectw Gminy Police domagają się likwidacji korków przy dojeździe - od strony Tanowa - do nowego ronda na szczecińskim Głębokim. Piszą w tej sprawie do prezydenta Szczecina - mówi sołtys Pilchowa Ireneusz Todorski.

- Korki, które tam są dosyć długie. To jest odcinek czterech kilometrów. Potrafią być korki aż po kościół w Pilchowie. Czas wyjazdu z korka w stronę Szczecina trwa 40 minut. To uciążliwe nie tylko dla mieszkańców gminy Police, ale także mieszkańców Szczecina, którzy dojeżdżają do pracy w Policach i wracają do domu - powiedział Todorski.



Zbiórka podpisów w sołectwach pod petycją w tej sprawie zakończy się w poniedziałek. Pismo przekazane zostanie Prezydentowi Szczecina. Zdaniem protestujących, najlepszym rozwiązaniem byłoby przywrócenie w tej części Szczecina sygnalizacji świetlnej.