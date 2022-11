Zapadła się droga nr 151. Ruszyły prace naprawcze

Do końca roku będzie przejezdna droga wojewódzka numer 151, w okolicach Łobza - to ta trasa zapadła się po powodzi na początku listopada.

Powodem zdarzenia miało być działanie bobrów, których zapory spiętrzyły wodę w sąsiednich stawach.- Właśnie rozpoczął się remont - mówi Piotr Ćwikła, burmistrz Łobza. - Zrobił się ruch, są wycinane drzewa, są prowadzone prace ziemne. To był armagedon. Wchodzi teraz większy metalowy przepust, który potem będzie obudowany materiałem.Trasa w tym roku będzie przejezdna, ale asfaltowana najprawdopodobniej będzie dopiero w przyszłym. Droga wojewódzka numer 151 między Łobzem a Świętoborcem zapadła się 6 listopada. Jak ocenili eksperci, ulica uległa uszkodzeniu po tym, jak na sąsiednich stawach doszło do spiętrzenia wody, która podmyła drogę. Do spiętrzenia doprowadziły prawdopodobnie bobry, które postawiły tamę.