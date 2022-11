Terytorialsi przygotowują się do sytuacji nagłego blackoutu w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Jeśli zabraknie prądu - służby wkroczą do akcji. Scenariusz nagłego blackoutu w regionie przećwiczyli zachodniopomorscy Terytorialsi. Wszystko odbyło się na specjalnym poligonie Enei Operator w Szczecinie.

Zadaniem uczestników było wpięcie do sieci energetycznej specjalnych agregatów, które w razie prawdziwej awarii mogą działać przez kilka miesięcy, zapewniając prąd dziesięciu tysiącom mieszkańców. Sprzęt trafił na miejsce na samochodach transportowych, które również obsługują żołnierze. Cały manewr potrwał kilkadziesiąt minut.



Podobne ćwiczenia, jak to 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, odbywają się w całym kraju. Wojskowi mają za sobą także specjalistyczne kursy, podczas których zdobyli uprawnienia Stowarzyszenia Energetyków Polskich.



Wkrótce mają odbyć się kolejne tego typu ćwiczenia, które przygotują żołnierzy do działań na wypadek, gdyby gdzieś w regionie doszło do dużej awarii energetycznej.