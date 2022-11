Agresywny 12-latek usunięty ze szkoły. "Chłopcu trzeba pomóc"

Chłopiec, który terroryzował uczniów w Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie, zostanie przeniesiony do młodzieżowego ośrodka wychowawczego - ustaliło Radio Szczecin. O sprawie informowaliśmy w czwartek.

12-latek był agresywny i groził śmiercią innym uczniom. Atakował też nauczycieli.Do szkoły w Podjuchach został przeniesiony rok temu. Mieszka w placówce opiekuńczej. Rodzice prosili o rozwiązanie sprawy, w obawie o swoje dzieci, ale też dla dobra 12-latka.- Chłopcu ewidentnie trzeba pomóc. Potrzebuje specjalistycznej pomocy, a umówmy się, w zwykłej szkole podstawowej on jej nie dostanie. Najzwyczajniej w świecie w szkole, gdzie jest mnóstwo dzieci, te dziecko nie dostanie specjalistycznej pomocy mówił Tomasz Capar, tata jednego z uczniów.Władze szkoły poinformowały nas w czwartek, że muszą czekać na decyzję sądu, bo inaczej nie mogą usunąć chłopca ze szkoły. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, chłopiec od poniedziałku przeniesiony zostanie do ośrodka wychowawczego. Taką informacje dyrekcja przekazała rodzicom.W czwartek i piątek w ramach protestu na brak reakcji ze strony dyrekcji rodzice dwóch klas nie puścili swoich dzieci do szkoły.