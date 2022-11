Fot. pixabay.com / Pexels

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii organizuje świąteczną zbiórkę książek dla pacjentów placówki.

Organizatorzy zachęcają do zapisania w środku pokrzepiającej dedykacji. Książki można przynosić do dwóch szczecińskich księgarni - Mandala i Pocztowa 19 - Kamienica w Lesie.



Szpital prosi, aby były to egzemplarze w dobrym stanie. Zbiórka potrwa do 19 grudnia.