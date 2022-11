Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie otwarte [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W nowych budynkach mieścić się będzie posterunek policji i remiza OSP.

Zebranie wszystkich służb w jedno miejsce usprawni ich koordynację.



- Ostatnie zdarzenia z tego roku pokazały, że szybkie reagowanie to jest większa część sukcesu. Jeśli mamy w jednym miejscu taki gminny sztab zarządzania kryzysowego, to czas reakcji się skraca i efekt udzielonej pomocy jest taki, jak trzeba - ocenia burmistrz Węgorzyna, Monika Kuźmińska.



Dzisiejsza uroczystość jest szczególnie ważna dla strażaków z miejscowego OSP. Oni na siedzibę z prawdziwego zdarzenia czekali 16 lat.



- Urągało to naszej działalności i temu, co mieliśmy do tej pory. Budowano pierwszy etap, boksy garażowe, ale - niestety - nie miały ogrzewania, nie miały zaplecza socjalnego. No i doczekaliśmy się - cieszy się prezes OSP Węgorzyno, Marek Konieczny.



Koszt budowy centrum w Węgorzynie wyniósł prawie 5,5 miliona złotych.