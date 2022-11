Wolin z Rybą Na Talerzu - już po półfinale konkursu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

12 szkół z województwa zachodniopomorskiego wzięło udział w połfinale konkursu wiedzy o rybach.

Rywalizacja była dedykowana uczniom klas IV-VI oraz VII-VIII uczęszczających do szkół podstawowych w powiecie kamieńskim, goleniowskim, gryfickim i w Świnoujściu.



W piątkowym półfinale, który odbył się na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wzięło udział prawie 200 uczestników.



Czy pytania były trudne?



- O żywieniu i diecie ryb, o budowie, jak wyglądają... Wszystkie były łatwe. Nie miałem żadnego trudniejszego. - Z pytaniem o tarle miałem problem - mówili uczestnicy konkursu.



- Nasza akcja dotyczy propagowania jedzenia naszych, polskich ryb. Uczymy dlaczego warto je jeść, jak wygląda życie ryby, dlaczego warto dbać o przyrodę. I fajnie, bo dzieci same - poza tym, że biorą udział w konkursie - wychodzą do nas z inicjatywą, pytają nas o dodatkowe rzeczy, więc to chyba działa - dodaje Barbara Gruszka, koordynatorka konkursu Wolin z Rybą na Talerzu.



Najlepiej wypadła Szkoła Publiczna im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie, który wygrała bon o wartości 1000 zł. Finał, do którego zakwalifikowało się ok. 70 uczniów odbędzie się 1 grudnia w Wolinie.



Organizatorem konkursu jest Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków.