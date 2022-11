Międzyzdroje sprzedają tańszy węgiel

Międzyzdroje z kontraktem na dostawy węgla po preferencyjnych cenach z PGE Paliwa. To już trzecia gmina w regionie, która podpisała taką umowę z importerem.

Burmistrz Mateusz Bobek przekazał informację, że można zwrócić do gminy z wnioskiem o zakup węgla w cenie 2 tysiące złotych za tonę. W komercyjnych składach ceny wahają się od 2 600 złotych do nawet 3,5 tysiąca.Mateusz Bobek był ponad 1,5 miesiąca temu gościem red. Magdaleny Stankiewicz w "Rozmowie pod krawatem" w Radiu Szczecin. Już wtedy deklarował, że gmina przystąpi do programu sprzedaży węgla nie oglądając się na polityczną walkę niektórych samorządów z rządem.- To w dużej mierze dotyczy to ludzi mniej zamożnych; emerytów czy rencistów. Dla nich każda oszczędność na poziomie 500 czy 1000 złotych od tony to bardzo dużo. Tym bardziej, że gminy położone blisko portów nie będą miały problemów natury logistycznej, żeby się tym zająć - podkreślił.Wnioski w Międzyzdrojach można składać w Referacie Ochrony Środowiska przy ul. Nowomyśliwskiej. Gmina oferuje też dowóz węgla do domu za dodatkową opłatą.