Konferencja europejskich konserwatystów. Brudziński przypomniał o korzeniach Zachodu

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

"Dokąd zmierza Unia Europejska, miejsce Polski i Pomorza Zachodniego w zmieniającej się rzeczywistości" - to tytuł konferencji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ugrupowania wchodzącego w skład Parlamentu Europejskiego.

O korzeniach Europy Zachodniej przypomniał na początek Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Jesteśmy w Europie, w której w bardzo wielu państwach symbolów chrześcijańskich już się zakazuje. Zakazuje się szopek bożonarodzeniowych, w ogóle używania określenia "Święta Bożego Narodzenia" - mówił Brudziński. - Unia Europejska, Europa powstała oparta o filary takie, jak stary i nowy testament, prawo rzymskie, filozofię grecką. Żaden neomarksitowski bełkot, przechodzący przez Parlament Europejski i inne unijne instytucje, tego nie zmieni - powiedział europoseł PiS.



Najważniejszym zadaniem konserwatystów, w kontekście Polski w Unii Europejskiej, jest zachowanie tożsamości narodowej i religijnej - dodał Joachim Brudziński.



- Nie możemy jako Europejczycy, jako Polacy pozwolić sobie na to, żeby wstydzić się tego, że jesteśmy chrześcijanami, Polakami - podkreślał polityk. - Unia Europejska - to jest moja opinia - o ile ma przetrwać, to przetrwa pod warunkiem wierności ideałom, które legły u jej podstaw - podsumował.



Konferencja odbywa się w Pogorzelicy. Wśród prelegentów między innymi - dr Karol Karski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.