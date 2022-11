Katolicy oczekują na przyjście. Adwent w Kościele

Wieniec adwentowy. Fot. pixabay.com/pl/551970 (domena publiczna)

Dziś w Kościele rozpoczyna się Adwent, czyli czas oczekiwania na Narodziny Chrystusa.

Na ten okres składają się cztery kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Początki Adwentu sięgają IV wieku.



Adwent to okres, który ma dwa wymiary - mówi ks. dr Mateusz Pakuła z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie. - Czas od pierwszej niedzieli Adwentu, właściwie od Nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu przygotowuje nas na paruzję, czyli powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Druga część od 17 do 24 grudnia, teksty mszalne ukierunkowują nas bardzo konkretnie na fakt narodzin Jezusa.



Warto ćwiczyć w Adwencie czuwanie, by nie spędzić tego czasu tylko na zewnętrznych przygotowaniach - dodaje ks. Pakuła. - Żebyśmy poćwiczyli swoją miłość do bliźniego, miłość do tych, do których ciężko jest nam ją ofiarować. Byśmy aktywnie oczekiwali i czuwali modląc się, przystępując do sakramentów i dzieląc się wzajemnie miłością.



W trakcie Adwentu codziennie odbywają się msze św. roratnie.