Cykliczne spotkania prezesa PiS z wyborcami. Publicyści komentują

Cykliczne spotkania Prezesa Prawa i Sprawiedliwości - Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami - były jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. Rozmawiali o nich dziennikarze lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Zdaniem Przemysława Plecana - publicysty Telewizji Polskiej w Szczecinie - te spotkania są niezwykle istotne. Głównie dlatego, że pozwalają utrzymywać wysokie notowania Prawa i Sprawiedliwości.- Ten elektorat trzeba trzymać w jakiś sposób pod grą np. jest taka partia, która rzadko spotyka się z ludźmi. To jest PSL. I generalnie w sondażach wychodzi na to, że w przyszłych wyborach, z naszego regionu, w dwóch okręgach w Zachodniopomorskiem, nie będzie żadnego posła z PSL-u - powiedział Plecan.W ocenie dziennikarza Radia Szczecin - Grzegorza Gibasa - spotkania te dają bardzo dużo ich uczestnikom. Głównie dlatego, że otwierają oczy wyborców na wiele nieznanych im do tej pory spraw.- Właściwie, jest to jedyny taki polityk, który próbuje tłumaczyć ludziom podejmowane decyzje np. czemu walczymy z inflacją w ten sposób, a nie inaczej. Jakie partie wiążą się z jakimi opcjami i krajami itd. - mówił Gibas.Większość spotkań Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami na charakter zamknięty. Zdaniem uczestników porannej debaty, to dobra decyzja. W ich ocenie pozwala to na merytoryczną dyskusję uczestników tych spotkań.