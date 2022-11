Świąteczna pomoc dla dzieci i rodzin. Caritas rozprowadza wigilijne świece [WIDEO, ZDJĘCIA]

Prawie 60 tysięcy świec przygotował Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Od rana sprzedawane są one w kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Akcja - tradycyjnie - rozpoczęła się w pierwszą niedzielę Adwentu i cieszy się sporym zainteresowaniem wiernych. Potrwa wszystkie cztery niedziele Adwentu.







- Co roku kupujemy świeczkę do domu i stawiamy na wigilijnym stole i stąd taka tradycja u nas - powiedziała mama, która przyszła z dziećmi do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.



Środki pozyskane ze sprzedaży świec pozwolą m.in. przygotować w parafiach świąteczną pomoc dla ubogich oraz sfinansować działania Caritas adresowane do dzieci i rodzin.Obok świec Caritas przygotował także kalendarze i kartki świąteczne. Więcej szczegółów na stronie caritas.szczecin.pl