Dodatkowe wyzwanie dla Ukraińców. Apel o pomoc

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Ciepłe kurtki, śpiwory i sucha żywność potrzebne od zaraz - apeluje Jan Syrnyk przewodniczący szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Od 24 lutego Komitet Pomocy Ukrainie śle walczącym Ukraińcom dary. - Ale zniszczone domy i zimno to dla nich teraz dodatkowe wyzwanie - mówi Jan Syrnyk. - Oglądałem ostatnio zdjęcia z przystanku autobusowego, gdzie pięciu mężczyzn koczuje przy koksowniku, w którym palą drewno. Warunki są straszne. To jest ludność cywilna, ale też i żołnierze. Żołnierze w okopach, przykryci śniegiem, bo praktycznie tak to wygląda. Na froncie nikt nie pali tych ognisk.



Ośrodek w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 45 czynny jest codziennie od 10 do 18.