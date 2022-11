Strażacy ze Świerzna mają nowe wyposażenie - specjalną odzież i rękawice.

To w ramach piątej edycji programu "Mały Strażak" - skierowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu niezbędnego na co dzień do pełnienia służby.Zakup współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.W tegorocznej odsłonie programu "Mały Strażak" do podziału dla jednostek OSP w naszym województwie jest ponad 1,5 miliona złotych.