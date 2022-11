Studenci mogą poczuć się jak osoby starsze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wystarczy założyć specjalny kombinezon, by poczuć się jak 80-latek. Symulatory odczuć starczych mają do dyspozycji studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

To jeden komplet damski i jeden męski. Dzięki specjalnym obciążnikom i systemowi pasów, każda osoba, która go założy, czuje to co senior: mniejszą ruchomość stawów, przykurcze i spowolnienie.



- To jest kostium kobiecy, on powoduje, że utrudnione jest chodzenie. Psy, które są z tyłu, one symulują przykurcze, więc sylwetka jest pochylona - mówi profesor Ewa Stachowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu.



Przymierzanie ich ma pomóc studentom zrozumieć starszych pacjentów.



- Jest zdecydowanie dużo ciężej. Ja słabo słyszę i widzę. Jest zdecydowanie utrudnione życie. Nie jest tak źle, ale używam swojej siły, żeby ściągnąć liny i się wyprostować. - Nie dość, że ostrość jest prawie zerowa, widzimy tylko kontury, to też jest zaburzenie równowagi - mówią studenci.



Symulatory uczelni przekazała Fundacja Nutricia.