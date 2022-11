Minister: to województwo jest skazane na sukces [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecińskie uczelnie oraz firmy z rożnych branż zainaugurowały Zachodniopomorską Dolinę Wodorową. W obecności członków rządu i wojewody zachodniopomorskiego list intencyjny podpisało 13 podmiotów.

Na Pomorzu Zachodnim już teraz produkuje się dużo wodoru - mówiła Anna Moskwa, minister środowiska.- To województwo jest skazane na sukces, jeżeli chodzi o wodór. Przez wielki potencjał przemysłu chemicznego, który tutaj jest i na całe szczęście się rozwija. Przez potencjał morski, bo wszyscy widzimy ogromny potencjał w morskiej energetyce wiatrowej i w wodorze. Tym wodorze, którego w Polsce jeszcze nie produkujemy, a bardzo chcemy - mówiła Moskwa.Wodór może być wykorzystywany w silnikach i do przechowywania energii - mówi profesor Stefan Domek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.- Można również używać wodoru jako normalnego paliwa, ale raczej się tak nie robi. Zamienia się go na energię elektryczną i dalej wykorzystuje się już napędy elektryczne. Natomiast korzysta się z tego, że wodór ma bardzo dużą gęstość energii - mówił Domek.Dzisiaj Polska jest na trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod względem produkcji wodoru. Na świecie jest piąta.Tylko Grupa Azoty w przyszłym roku wyprodukuje 120 tysięcy ton wodoru. To produkt powstały przy produkcji polimerów, który będzie wykorzystany przy wytwarzaniu nawozów.