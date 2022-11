Anna Moskwa o tańszym prądzie dla małych i średnich firm [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będzie tani prąd dla małych i średnich firm oraz dla jednostek podległych samorządom.

Trzeba jednak do końca listopada złożyć oświadczenie w firmie dostarczającej energię -

przypomniała dziś w Szczecinie minister środowiska Anna Moskwa.



- 30 listopada to jest ten termin na złożenie zaświadczenia do swojego dostawcy energii, aby móc skorzystać z tego specjalnego wsparcia. Uwaga, jeżeli ktoś od 24 lutego do dzisiaj zapłacił więcej niż 785 zł, to warto pamiętać, że to rozwiązanie działa nie tylko do przodu, ale też wstecz - podkreślała Moskwa.



Z preferencyjnych cen energii będą mogły korzystać m.in. szpitale, szkoły czy przedszkola.



Oświadczenia są dostępne na stronach internetowych firm energetycznych. Preferencyjna cena energii wynosi 785 złotych za megawatogodzinę.