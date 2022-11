Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Na ulicy Jesienny Sad w Dołujach ktoś postrzelił kota z wiatrówki.

Jak mówi właściciel rannego kota - Robert Rogowski, zwierzaki prawie codziennie biegały po podwórku i nigdy nie było żadnych sygnałów, że może dojść do takiej sytuacji.



- Wyciągnąłem go z krzaków, gdzie leżał przerażony. Wziąłem go na ręce i okazało się, że z boku jest niestety dziura. Na początku myśleliśmy, że dopadł go jakiś inny zwierzak. Po wizycie u weterynarza okazało się, że jest to rana postrzałowa. Śrut utkwił tak niefortunnie, dosyć głęboko, umieścił się w wątrobie - mówi Rogowski.



Sprawą zajmują się policjanci z komisariatu policji w Mierzynie.