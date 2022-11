Adam Makowicz doktorem honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Akademia Sztuki w Szczecinie przyznała po raz pierwszy w swojej historii tytuły nadawane osobom o szczególnym dorobku naukowym i artystycznym.

Dziś doktorem honoris causa w dyscyplinie sztuk muzycznych uczelni został Adam Makowicz - światowej sławy wybitny polski pianista i kompozytor.



Jestem bardzo wzruszony, dodatkowo tym bardziej, że w Polsce po raz pierwszy nadano tak zaszczytny tytuł jazzmanowi. Czuję się nim z krwi i kości od ponad sześćdziesięciu lat - powiedział Adam Makowicz.



- Ja miałem trzy trzęsienia ziemi. Pierwsze trzęsienie ziemi, to był wyjazd do Ameryki, drugie, to pierwszy występ w dużej sali koncertowej Carnegie Hall w Nowym Jorku i trzecie jest teraz w Szczecinie. To odznaczenie za nadzwyczajne osiągnięcia w sztuce pianistycznej w jakimś sensie zostało docenione, bo jakiś etap osiągnąłem. Daje mi to niezmierną satysfakcję, ale największą mam po każdym koncercie, kiedy publiczność okazuje mi swoją wdzięczność za moją grę - podsumował Adam Makowicz.



Dziś artysta wystąpi z równie słynnym pianistą Leszkiem Możdżerem w Złotej Sali Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Początek koncertu na dwa fortepiany o godzinie 19.