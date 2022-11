Fot. pixabay.com / AKrebs60 (CC0 domena publiczna)

Kolejna szczecińska kamienica wypięknieje. Budynek przy ul. Ks. Bogusława X numer 49 będzie przebudowany i wyremontowany.

Szczecińskie TBS przekazało właśnie plac budowy wykonawcy inwestycji. Zgodnie z umową remont potrwa około 1,5 roku.



Kamienica pochodzi z 1910 roku i jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Obecnie jest tam 11 mieszkań i 1 lokal usługowy. Po modernizacji powstanie 16 mieszkań i 2 lokale usługowe.



Koszt prac to prawie 9 mln zł. Termin realizacji to półtora roku od momentu podpisania umowy.