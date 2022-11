Ratownictwo medyczne znowu na PUM

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ratownictwo medyczne i morskie - to nowy kierunek, który od nowego roku akademickiego ruszy na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Przypomnijmy, trzy lata temu został zamknięty kierunek ratownictwo medyczne, jak tłumaczyła uczelnia, to ze względu na brak chętnych. Teraz oferta została dostosowana do regionu.



PUM będzie pierwszą uczelnią w Polsce z takim kierunkiem - mówi dziekan wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Beata Karakiewicz: - Doszliśmy do wniosku, że my utworzymy taki kierunek, który będzie łączył w sobie dwa kierunki studiów. Województwo zachodniopomorskie ma swoją specyfikę. Szeroki pas nadmorski, gazoport Szczecin oraz potrzeby geopolityczne powodują, że od 1 października przyszłego roku uruchomimy taki kierunek.



W poniedziałek władze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podpisały umowę z miastem Szczecin. Dotyczyć będzie współpracy w placówkach szkolnych. Chodzi między innymi o praktyki studentów np. w gabinetach psychologów.