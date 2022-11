Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podczas kontroli kierowca Volkswagena potrącił policjanta, zderzył się z radiowozem, po czym porzucił swoje auto i uciekł.

Kilka godzin później zatrzymali go na terenie centrum handlowego mundurowi z Koszalina. Mężczyzna trafił do aresztu. Wcześniej był on poszukiwany w Polsce za przestępstwa przeciw zdrowiu i życiu.



Potrąconemu policjantowi nic poważnego się nie stało.