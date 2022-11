We wtorek w południe rusza głosowanie na projekty w tegorocznym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.

Zgłoszono 218 projektów, na listę do głosowania, po weryfikacji, trafiły 153. Głosować można do 13 grudnia do godziny 12:00 w formie papierowej lub elektronicznej. W tym roku do wydania jest ponad 17,5 mln złotych.Szczegóły na sbo.szczecin.eu