"Robactwo, smród. Nie chcemy żyć w takich warunkach" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mieszkańcy sołectwa Pilchowo nie zgadzają się na planowaną budowę nowego zakładu przeróbki odpadów biodegradowalnych, który ma powstać w Leśnie Górnym.

Przeciwko temu protestowali we wtorek przed Urzędem Gminy w Policach. Nowa kompostownia docelowo przetwarzać ma 40 tysięcy ton odpadów rocznie. Niepokoi to mieszkańców, którzy obawiają się między innymi nadmiernego ruchu pojazdów ciężarowych przez ich miejscowość oraz pogorszenia i tak złych warunków środowiskowych.



- Obawiamy się, jaki będzie potem efekt pracy tej kompostowni. Nie wiemy, jakie będzie oddziaływanie na środowisko. Latem jest katastrofa. Nie tyle zapachy, co robactwo bardziej nam dokucza, aczkolwiek jeżeli są wiatry niesprzyjające to rzeczywiście jest smród zgnilizny. Nie chcemy żyć w takich warunkach. Nie było żadnych konsultacji. Dowiedzieliśmy się o tym z mediów - mówią mieszkańcy.



Nowy zakład przeróbki odpadów w Leśnie Górnym miałby powstać na bazie trzech spółek: Remondisu Szczecin, Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Trans-Net z siedzibą w Policach oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Planowany koszt budowy nowej kompostowni, to co najmniej 50 milionów złotych.