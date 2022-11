Wciąż ogromne zapotrzebowanie na ten zabieg

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

400 operacji zmniejszenia żołądka wykonali do tej pory lekarze ze szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie, a zapotrzebowanie jest nadal ogromne.

Specjaliści podsumowali swoją działalność od 2019 roku. Wtedy w placówce odbył się pierwszy taki zabieg. Operacja bariatryczna to ostateczny sposób na walkę z otyłością.



- Ingerencja chirurga konieczna jest, gdy wszystkie możliwości zostaną już wyczerpane mówi Tadeusz Sulikowski, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej. - Na początku jak wiele lat temu wchodziła bariatria, to wszyscy myśleli, że to kwestia wyglądu. Ale musimy sobie powiedzieć, że kwestia nadwagi powoduje wiele zmian w organizmie. Mamy problemy ze stawami, mamy cukrzycę, nadciśnienie, częściej choroby nowotworowe.



Pacjenci są w każdym wieku. - Najmłodszy pacjent miał 18 lat - dodaje Marzena Kabat, pielęgniarka oddziałowa. - Przychodzą po pomoc, walczą z otyłością czasami całe lata, używając i stosując różne diety, pudełkowe, kapuściane, które nie przynoszą efektów na długi okres. One są krótkotrwałe, a wracają do otyłości z powrotem.



By promować wiedzę na temat bariatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny organizuje konferencję dla pacjentów. Odbędzie się ona 3 grudnia w Auli Rektoratu PUM. Będzie tam można porozmawiać m.in. z lekarzami i dietetykami.