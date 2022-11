Podróż komunikacją miejską w Stargardzie drożej od lutego

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Cennik. Cennik.

Od 1 lutego w Stargardzie wzrosną ceny biletów w autobusach MPK Stargard - tak zadecydowali radni na wtorkowej sesji Rady Miasta.

Jest to pierwsza podwyżka od 2017 roku, realia i koszty są zupełnie inne, niż wtedy - tłumaczy Jan Gumuła, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. - Ledwo wyszliśmy z pandemii w 2021 roku, to pojawił się z kolei gwałtowny wzrost cen paliw. Na to nałożył się wzrost cen energii. Jak by było jeszcze tego mało, to zmiany na rynku pracy spowodowały to, że mamy bardzo duże problemy z zatrudnieniem szczególnie kierowców.



Ceny wzrosną o około 15 procent - dla przykładu, jednorazowy bilet w miejskiej strefie "A" będzie kosztować 3,20 zł, czyli o 40 groszy więcej niż obecnie. Podwyżka dotknie zarówno biletów jednorazowych, jak i okresowych.