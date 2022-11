Jedyne takie miejsce w Polsce. Muzeum Olimpizmu oficjalnie otwarte [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

To jedyne takie miejsce w Polsce. We wtorek oficjalnie otwarto szczecińskie Muzeum Olimpizmu.

Na wystawie zobaczyć można między innymi medale, pamiątki i sprzęt. Eksponaty przekazali olimpijczycy, będący jednocześnie absolwentami Uniwersytetu Szczecińskiego.



Kolekcja pokazuje, że można łączyć naukę ze sportem, osiągając przy tym imponujące wyniki - mówi prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.



- To jest ekspozycja, która pokazuje przede wszystkim młodym ludziom, że z takiego miasta jak Szczecin i z takiego województwa, jak Zachodniopomorskie, można robić karierę sportową i zdobywać najwyższe laury - podkreśla rektor US.



To muzeum jest uhonorowaniem naszych absolwentów - zaznacza prof. Jerzy Eider, twórca Muzeum Olimpizmu.



- Do tej pory naszą uczelnię ukończyło 32 takich absolwentów, w tym dwudziestu olimpijczyków, czterech paraolimpijczyków, szczęściu trenerów, dwóch fizjoterapeutów i sędzia - powiedział prof. Eider.



Muzeum Olimpizmu mieści się w budynku Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego.