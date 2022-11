Rekordowy rok dla portów w Szczecinie i Świnoujściu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pod względem przeładunków, ten rok dla portów w Szczecinie i Świnoujściu będzie rekordowy. Szacuje się, że do końca roku dwa porty przeładują ponad 34 miliony ton towarów.

Na ten wzrost miała wpływ wojna w Ukrainie, ale także pogłębienie toru do Szczecina do 12,5 metra - mówi Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.



- Powiększone możliwości transportu towarów, przede wszystkim dłuższymi jednostkami, powoduje, że tego towaru wpływa nam znacznie więcej. Z drugiej strony uruchamiamy nabrzeża pod duże jednostki 40-70-tysięczniki, które będą obsługiwane w porcie Szczecin - mówi Gróbarczyk.



W portach przeładowano więcej węgla, rudy i gazu LNG - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Takim rekordowym rokiem w naszych statystykach był 2018. W zeszłym roku do jego pobicia zabrakło praktycznie dwóch ładowni dużych masowców. W 2022 r. jesteśmy na plusie o prawie 10%, jeżeli to zestawimy z rokiem 2021 - mówi Woźniak-Lewandowska.



Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk podkreślił, że polskie porty poradziły sobie z importem węgla. Do Polski sprowadzono kilka milionów ton surowca.