Najlepsi uczniowie z regionu otrzymali stypendia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Są najlepszymi uczniami w swoich szkołach - teraz odebrali stypendia premiera.

256 młodych osób ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego dostało po 3000 złotych na rozwijanie swoich pasji. Uroczystość odbyła się w I LO w Szczecinie.



- Najwyższa średnia w szkole technicznej, 5,60. - Stypendium może pomóc w rozwoju, można wykupić za to dodatkowe lekcje czy kursy - mówią uczniowie.



- Dla mnie, uczniów i całej szkoły. Dziękuję im za to, że postarali się, chcieli - mówi Michał Grycz, dyrektor Zespołu Szkół n1 w Goleniowie.



- Trzeba mieć bardzo wysoką średnią, powyżej 4,75 i jednocześnie bardzo wysokie wyniki w nauce - mówi Jerzy Sołtysiak, p.o. zachodniopomorskiego kuratora oświaty.



- Stypendia są przede wszystkim po to, żeby zauważyć tych młodych ludzi, którzy swoją pracą, wysiłkiem, zaangażowaniem, osiągają sukcesy. Trzeba takich ludzi zauważać i doceniać - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Dla mnie jest to wynagrodzenie mojej pracy. To, że trud nauczyciela został dostrzeżony właśnie w postaci tego, że dziewczyny tutaj są. To duże wyróżnienie - mówi Mariusz Świąć z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.