Rozpoczęła się rozbiórka kołobrzeskiego targowiska [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeskie targowisko w obecnym kształcie przejdzie do historii. Wtorek był ostatnim dniem handlowym przed przerwą spowodowaną przebudową rynku.

We wtorkowy poranek klienci po raz ostatni mogli pojawić się na targowisku przy ulicy Trzebiatowskiej, by kupić produkty od rolników z regionu. Obecnie na miejscu trwa już rozbiórka elementów, które na remont czekały nawet 40 lat.



Miasto zdecydowało się na przebudowę targowiska, które zyska nową nawierzchnię, wiaty handlowe, ogrodzenie i oświetlenie, a także budynek socjalno-biurowy z toaletami. W czasie remontu handlujący zostaną przeniesieni na teren przy ulicy 6 Dywizji Piechoty naprzeciwko kołobrzeskiego cmentarza.



Prezes Zieleni Miejskiej organizującej targowisko mówi, jakich warunków należy się spodziewać na miejscu.



- Jest to generalnie przygotowany plac ze stołami i to w zasadzie wszystko. Będzie także możliwość handlu z samochodów, tak jak było do tej pory - mówi Jacek Kurzaj.



Nowe targowisko powinno być gotowe dokładnie za pół roku.