Zbiórka dla niepełnosprawnych dzieci [ZDJĘCIA]

Produkty można przynosić do każdej biblioteki wydziałowej, biblioteki kampusowej - mówi koordynatorka zbiórki, Danuta Stawińska, kierownik Biblioteki Kampusowej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bibliotekarze dzieciom, czyli świąteczna zbiórka charytatywna dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej lub fizycznej - potrzebne są m.in. artykuły szkolne, kosmetyki, zabawki i słodycze.

Akcję można wesprzeć poprzez włożenie darów do specjalnie oznakowanych toreb w bibliotekach US.



- Na co dzień dzieci przebywają w ośrodku; mają zapewnioną podstawową pomoc, ale marzą o rzeczach bardzo prozaicznych jak kosmetyki, zabawki czy słodycze. Produkty można przynosić do każdej biblioteki wydziałowej, biblioteki kampusowej - mówi koordynatorka zbiórki, Danuta Stawińska, kierownik Biblioteki Kampusowej.



Zbiórka trwa do 16 grudnia i organizowana jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Koło Nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie.