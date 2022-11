S11 - kolejne 25 kilometrów

źródło: GDDKiA źródło: GDDKiA

Jest zgoda na budowę S11 między Szczecinkiem a Bobolicami.

To prawie 25-kilometrowy odcinek z dwoma węzłami drogowymi - Wierzchowo oraz Szczecinek Północ. Będzie to ostatni fragment tej trasy ekspresowej. Powstanie do 2026 roku.