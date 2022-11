"Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Jeszcze tylko dziś można składać wnioski o 300 Plus. To dofinansowanie do wyprawki szkolnej z programu "Dobry Start".

Świadczenie przysługuje raz w roku, w wysokości 300 złotych na każde uczące się dziecko

w wieku 7-20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością - do 24 roku życia.



Rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek tylko elektronicznie.