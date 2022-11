Ekspansywne plany Kołobrzegu

Latarnia morska w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto planuje przejąć tereny w sąsiedniej gminie i stworzyć na nich strefę ekonomiczną.

Chodzi o dokładnie 123 hektary w sołectwie Korzystno leżącym już na terenie wiejskiej gminy Kołobrzeg. Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu tłumaczy, że miasto jest posiadaczem większości gruntów w tym miejscu, a nie ma wpływu na administrowanie tym terenem.



- 80 procent tej powierzchni to tereny Gminy Miasto Kołobrzeg bądź spółek, których właścicielem jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Posiadamy na tym terenie nasze tereny inwestycyjne i chcielibyśmy je zagospodarować przejmując te tereny w administrowanie - powiedziała.



Miasto chciałoby w poszerzonych granicach stworzyć strefę ekonomiczną i rozwinąć nowe gałęzie gospodarki. Uchwałą w tej sprawie zajmą się w czasie dzisiejszej sesji kołobrzescy radni. Magistrat czekać też będzie na opinię drugiego samorządu, do którego należą te tereny. Bez względu na stanowisko gminy wiejskiej miasto przygotuje natomiast do końca marca wniosek do wojewody i ministra administracji.



Urzędnicy chcieliby pozyskać nowe tereny od 1 stycznia 2024 roku.