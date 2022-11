Za wiązanki groziło im więzienie. Solidarność szuka pracowników nieistniejącej kwiaciarni

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Działacze podziemnej "Solidarności" poszukują pracowników kwiaciarni przy dawnej ulicy Obrońców Stalingradu w Szczecinie.

Chcą im podziękować za to, że mimo, iż groziły im represje, przygotowywali kwiaty dla podziemnej "Solidarności" - mówi Bolesław Szynkiewicz, były działacz opozycji w Szczecinie.



- Miałbym taką serdeczną prośbę. Możliwe, że są już świętej pamięci osoby, które tam pracowały. Ale jeżeli ktoś żyje i to słyszy, to prosimy o kontakt - mówi Szynkiewicz.



Za zrobienie wieńca z szarfą z napisem "Solidarność" groziło nawet więzienie - przypomina.



- Wtedy to była odwaga. Nie we wszystkich kwiaciarniach można było zrobić biało-czerwony wieniec z napisem "Solidarność". Za to groziło więzienie. Panie, które tam pracowały, wspaniałe kobiety, takie usługi dla podziemnej "Solidarności" robiły - mówi Szynkiewicz.



Była to jedyna kwiaciarnia w Szczecinie, która robiła wieńce dla podziemnej "Solidarności". Już nie istnieje.



Działacze opozycji potrzebowali wiązanki na obchody Grudnia 70, Sierpnia 80, msze za Ojczyznę, czy pielgrzymki do grobu księdza Jerzego Popiełuszki.