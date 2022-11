Jarmarki w Berlinie. Już bez pandemicznych obostrzeń

Berlińske jarmarki bożonarodzeniowe. Fot. Dawid Siwek [Radio Szczecin/Archiwum]

W kilkunastu punktach w Berlinie odbywają się w tym roku jarmarki bożonarodzeniowe.

Wszystkie są już otwarte dla odwiedzających. Co roku odwiedza je tysiące turystów. To powrót do stanu sprzed pandemii. Stanęły między innymi na głównych placach Berlina, m.in. Alexanderplatz czy Potsdamer Platz.



Chętnie odwiedzają je również mieszkańcy Szczecina.



- Jednak w Polsce takich jarmarków nie ma. - Wszystko można kupić, np. banany w czekoladzie, jabłka w lukrze. - Szkoda, że w Polsce w każdym mieście jest to sztampowo. Warto by było coś skopiować od Niemców - mówią mieszkańcy.



Jarmarki w Berlinie otwarte będą do świąt, a część z nich nawet do nowego roku. Z kolei jarmarki w Szczecinie na największych placach ruszą 2 grudnia.



Berlińskie jarmarki:

21/11 - 1/01 - Jarmark świąteczny na Breitscheidplatz

21/11 - 22/12 - Jarmark świąteczny w Spandau

21/11 -31/12 - Jarmark świąteczny na Gendarmenmarkt

21/11 - 26/12 - Jarmark świąteczny na Alexanderplatz

21/11 -22/12 - Jarmark bożonarodzeniowy Lucia w Kulturbrauerei

21/11 - 26/12 - Jarmark świąteczny w Pałacu Charlottenburg

21/11 - 30/12 - Jarmark świąteczny w berlińskim ratuszu

17/11 - 22/12 - Średniowieczny jarmark świąteczny w Składnicy RAW

28/10 - 1/01 - Jarmark świąteczny na Potsdamer Platz

4/11 - 26/12 - Jarmark świąteczny na Frankfurter Allee