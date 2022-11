Umowy na zaprojektowanie Zachodniej Obwodnicy Szczecina podpisane [ZDJĘCIA]

Fot. GDDKiA Szczecin Fot. GDDKiA Szczecin Fot. GDDKiA Szczecin Mat. GDDKiA Szczecin

Zachodnia Obwodnica Szczecina powstanie w ciągu drogi ekspresowej S6. Realizowana będzie w odcinkach: Kołbaskowo - Police i Police - Goleniów wraz z tunelem pod Odrą. Łączna wartość umów projektowych to 55 milionów złotych.

To ważna inwestycja dla Pomorza Zachodniego - mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.



- Duże inwestycje mają to do siebie, że napędzają gospodarkę regionu. Są swoistymi silnikami rozwoju gospodarczego. Taką funkcje będzie pełniła Zachodnia Obwodnica Szczecina z najdłuższym tunelem w Polsce, którego pierwszeństwa nie zdetronizuje inna inwestycja - mówił Adamczyk.



Mieszkańcy regionu czekali na tę inwestycję kilkadziesiąt lat - dodawał Leszek Dobrzyński, poseł PiS.



- Buduje się od konkretnych działań i one rozpoczęły się za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ta inwestycja rozbudza wyobraźnię. Ktoś w Polsce może nie wiedzieć, że ta obwodnica otworzy nasze zachodnio-północne rejony w Szczecinie i Policach na całkowicie nowe inwestycje i możliwości - mówił Dobrzyński.



Obwodnica pozwoli na rozwój regionu - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Pozwoli rozwijać się portowi w Szczecinie, w Świnoujściu - chociaż to dalej, ale to niezwykle ważny trakt. Także rozbudowującym się Zakładom Chemicznym. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości też Zachodniopomorskiej Dolinie Wodorowej, którą nie tak dawno powołaliśmy - mówił Bogucki.



Nowa droga będzie przedłużeniem istniejącej S6, biegnącej od Gdańska do Goleniowa - mówił Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Parametry pełne drogi ekspresowej, czyli nowoczesne dwa pasy ruchu po 3,5 metra w każdym kierunku, nośność 115 kN na oś. Będzie można tą drogą swobodnie wyprowadzać duże liczby samochodów i transportów z zakładów w Policach. Bo to jest też kluczowe z tej perspektywy - mówił Lendner.



To bardzo ważna inwestycja dla Pomorza Zachodniego - mówił europoseł Joachim Brudziński.



- Przede wszystkim jako mieszkaniec Szczecina, jako przedstawiciel tych wszystkich, którzy od dziesięcioleci czekali na tę bardzo ważną inwestycję. Nie tylko szczecinianie, ale również mieszkańcy Polic czy Goleniowa. Tych wszystkich, którzy chcą ze Szczecina bezpiecznie i szybko udać się nad piękny Bałtyk. Życzę, żebyśmy jak najszybciej mogli z tej niezwykle potrzebnej inwestycji korzystać - mówił Brudziński.



Ta inwestycja zmieni Szczecin - mówił poseł PiS Artur Szałabawka.



- Miasto Szczecin w niedługim czasie będzie wielką aglomeracją, z rozwojem, który był wcześniej nie do wykonania. Można powiedzieć, że miasto było zamknięte z jednej strony - mówił Szałabawka.



Łącznie Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie mieć 50 kilometrów. Ma powstać do 2030 roku i kosztować 6 mld złotych.