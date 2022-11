Podwyżki w jednostkach organizacyjnych Miasta Szczecina. To około 7000 etatów

Urząd Miasta Szczecin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podwyżki pensji w szczecińskim magistracie - bo rząd podniósł płacę minimalną.

To wymusiło także decyzję prezydenta Szczecina, aby "utrzymać zróżnicowanie siatki płacowej" - mówiła radnym skarbnik miasta Dorota Pudło-Żylińska.



- Przewidzieliśmy regulację w wysokości 600 zł, przeliczeniowy na etat. We wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta Szczecina, łącznie z instytucjami kultury. Tą regulacją zostanie objętych około 7000 etatów - mówiła Pudło-Żylińska.



Zarówno prezydent Szczecina, jak i jego skarbniczka, wielokrotnie wyrażali niezadowolenie ze zmian w naliczaniu miastom udziału w podatku PIT. Wpływającego najpierw do kasy państwa, a później do samorządów. Przy czym, jak się okazało, tak zwaną kwotę referencyjną ministerstwo wyliczyło na podstawie przewidywań samych samorządów z czasów pandemii.



- Bo nam się wtedy wydawało, że w realny sposób ograniczyliśmy dochody. W efekcie co się zdarzyło? To co było zaplanowane od tego co było zrealizowane, to były dwa światy - mówiła skarbnik miasta.



W ubiegłym roku do kasy miasta z tytułu PIT i CIT wpłynęły 753 miliony złotych. Na przyszłe 12 miesięcy prognozowane są 664 mln zł. Ale pod koniec 2021 roku miasto dostało 100 milionów złotych rekompensaty z kasy państwa, w tym roku będzie to ponad 85 mln zł.