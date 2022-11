Szczecińska skrzynka na listy do Mikołaja pęka w szwach! "Odpiszę każdemu"

Skrzynka na listy stoi na szczecińskim Pogodnie przy ulicy Jana Styki 33. Fot. Pani Mikołajowa

Nietypowa skrzynka na listy do Świętego Mikołaja stanęła w Szczecinie. Działa od niedzieli, a już pęka w szwach!

To pomysł pewnej Pani Mikołajowej z Pogodna. W internecie zachęciła do korespondencji i machina ruszyła... teraz odpisuje na kilkadziesiąt listów dziennie. Zapewniła, że będzie odpowiedź na każdy list, a do tego coś słodkiego.



- Mikołaj samych listów nie wysyła, słodkości upieczone przez Panią Mikołajową muszą być. Odpiszę każdemu, kto wsadzi list i napisze adres zwrotny. Ilość listów i zainteresowania tą skrzynką jest tak ogromne, że nie mogę dotąd wyjść z podziwu. Dzisiaj do godziny 2 w nocy odpisałam na ponad czterdzieści listów. Robię to ręcznie, ale dam radę - podkreśla Pani Mikołajowa.



Do Mikołaja może napisać każdy - bez względu na wiek. - Wszyscy dorośli są dziećmi! Ja się zatrzymałam na wieku szesnastu lat i jak najbardziej napiszę list do Świętego Mikołaja - przekonuje szczecińska Pani Mikołajowa.



Skrzynka na listy stoi na szczecińskim Pogodnie przy ulicy Jana Styki 33. Do Pani Mikołajowej, a dokładnie Anity Matczuk, zgłosili się już pomocnicy - elfy, które również będą odpisywać na listy. Jest też sponsor ciasteczek - Olimpic.