Stargard: Ulica Barnima znów przejezdna

Ulica Barnima w Stargardzie. Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Po ponad rocznej przebudowie ulica Barnima w Stargardzie ponownie przejezdna. Kierowcy dostali do dyspozycji ponad 600 metrów poszerzonej jezdni, dodatkowo wybudowano nowe chodniki i ścieżkę rowerową.

Wraz z ulicą budowany był parking park and ride, tam jednak prace jeszcze trwają. - Jeżeli chodzi o sąsiadujący z tą drogą parking park and ride, który pomieści trzysta aut, to potrzeba jeszcze chwilki cierpliwości i już niedługo również zostanie udostępniony - zapewnia Piotr Styczewski z Urzędu Miasta w Stargardzie.



Otwarta ulica Barnima będzie jedną z kluczowych na drogowej mapie miasta. Łączy ona wiadukty przy ulicy Wyszyńskiego oraz przy Bogusława IV, pod którym przejazd obecnie jest niemożliwy. Udostępniona w środę kierowcom droga pozwoli ponadto zmniejszyć ruch na zakorkowanych ulicach w godzinach szczytu - Wyszyńskiego i Czarnieckiego.



Na całą inwestycję, czyli ulicę oraz parking, przeznaczono 20 milionów złotych.