Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

W gminie Rewal ruszyła sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach.

Od dzisiaj mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup węgla mogą go odbierać. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Gminy, a tam urzędnicy pokierują mieszkańców na tymczasowy skład węgla.



Cena to 1750 złotych węgla za tonę.