Rusza kolejny program badań przesiewowych

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Będzie można bezpłatnie zrobić kolonoskopię. W Zachodniopomorskiem dziś rusza przesiewowy program profilaktyki raka jelita grubego.

Zbadać się będzie można w pięciu punktach w regionie. To Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Obie lokalizacje szpitala wojewódzkiego w Szczecinie i przychodnia przy ul. Edmunda Łopuskiego w Kołobrzegu.



Z badań mogą skorzystać osoby w wieku 50-65 i 40-49, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.



Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Celem badań jest wykrycie zmian błony śluzowej jelita grubego: polipów - gruczolaków, czyli nowotworów we wczesnej fazie rozwoju - są to zmiany potencjalnie całkowicie wyleczalne.



Usunięcie polipów jest bezbolesne. Osoby ze zmianami większymi niż 15 mm będą kierowane do ich usunięcia w warunkach szpitalnych.