Światowy Dzień AIDS. "To nie wyrok"

Fot. pixabay.com / PublicDomainPictures (CC0 domena publiczna)

W przypadku zakażenia wirusem HIV najważniejsza jest szybka diagnoza - mówi prof. Miłosz Parczewski, lekarz kierujący oddziałem obserwacyjno-zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie i prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.

Z tej okazji punkt testowania, który działa w szpitalu wojewódzkim podsumował swoją pracę. Na prawie 800 testów, 18 dało wynik dodatki. To statystki z tego roku. Wszystkie zdiagnozowane osoby zostały objęte specjalistyczną opieką.



- To bardzo ważne, by się testować - mówi profesor Parczewski: - Wczesny test zapobiega temu, że wirus zniszczy układ odpornościowy danej osoby, dojdzie do wystąpienia zespołu nabytego niedoboru odporności, czyli AIDS. Niestety, u nas ponad 60 proc. przypadków, to późne diagnozy, a mniej więcej 1/3 to właśnie nowe diagnozy w stadium AIDS.



- HIV to dziś nie jest wyrok - dodaje Parczewski: - Osoby żyjące z HIV nie umierają szybciej niż populacja ogólna. W tej chwili, między innymi dlatego, że są leczone skuteczne. Ta terapia sprawia, że człowiek żyje normalnie.



W punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w szpitalu wojewódzkim, można trzy razy w tygodniu - popołudniami, bez skierowania, za darmo i w pełni anonimowo - przetestować się w kierunku HIV, WZW typu C i kiły.



Punkt działa w budynku „G” szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Do świąt przyjmują w nim dłużej. W poniedziałki, wtorki i czwartki - od godz. 15:00 do 19:00. Ostatni pacjent przyjmowany jest o 18:30.



Od Nowego Roku punkt działać będzie w te same dni, ale do godziny 18:00.