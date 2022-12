Strażak walczy z nowotworem. Każdy może pomóc

Zazwyczaj sam ratuje innych, teraz potrzebuje pomocy. Strażak ze Szczecina walczy z nowotworem i zbiera na leczenie. To 38-letni Paweł Szulc. Zdiagnozowano u niego guza mózgu.

Paweł Szulc jadąc samochodem dostał ataku padaczki, przez co doprowadził do wypadku. Nie był poważny, ale strażak trafił do szpitala, gdzie przeszedł serię badań. Wtedy usłyszał diagnozę. W jego mózgu odnaleziono gwiaździaka. Pan Paweł ma za sobą operację i radioterapię, teraz przechodzi chemioterapię. By ratować życie, zdecydował się na terapię, która nie jest refundowana. Nie wiadomo, ile dokładnie będzie kosztować, ale przynajmniej kilkaset tysięcy złotych. Rodzina mężczyzny nie jest w stanie pokryć tych kosztów, stąd zbiórka na portalu siepomaga.pl.Jak pisze Pan Paweł: „ Mam 38 lat, cudowną żonę, 6-letnią córeczkę, oraz diagnozę, która ciąży mi niczym kula u nogi…”. I prosi o pomoc. Na razie na koncie zbiórki jest ponad 50 tysięcy złotych. Pomóc może każdy. Tu szczegóły