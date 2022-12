Zachodniopomorscy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zlikwidowali nielegalny punkt do gier hazardowych w Trzebiatowie.

Lokal znajdował się w centrum miasta - mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Nieoznakowany lokal miał oklejone ciemną folią okna, a zainstalowany na zewnątrz monitoring rozpoznawał twarze zaufanych graczy, którzy byli wpuszczani do jaskini hazardu. Oprócz siedmiu komputerów, które były wykorzystywane do nielegalnych gier hazardowych, funkcjonariusze zatrzymali również komputer sterujący.



Na miejscu funkcjonariusze zastali gracza oraz osobę prowadzącą lokal, którą okazała się obywatelka Ukrainy. - Po raz kolejny zauważamy, że przestępcy oferujący nielegalne gry hazardowe ukrywają się za nieświadomymi często swojej roli w tym przestępczym procederze obywatelami Ukrainy - dodaje Brzoza.



Za organizowanie nielegalnego hazardu grozi kara pozbawienia wolności a także finansowa - do 29 milionów złotych.