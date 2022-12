Rymujący Romcio Tomcio w nowej odsłonie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od ponad 20 lat tworzy rymowane opowieści biblijne, teraz nagrał płytę złożoną ze swojej twórczości. Roman Kempiński, pseudonim Romcio Tomcio, skompletował krążek, który już się tłoczy.

Póki co muzyki i piosenek autora rymowanek można posłuchać na pendrivach, a samego autora spotkać w zachodniopomorskich kościołach, gdzie pokazuje swój talent.



Utwory oparte są głównie na moich relacjach z Bogiem i na Piśmie Świętym - przyznaje Romcio Tomcio.



- W czasie, gdy spotykam się z dziećmi i dorosłymi, biorę gitarę i często śpiewam piosenki. Głównie są to moje utwory. Bardzo często miałem takie pytanie: czy to można gdzieś posłuchać, czy jesteś jakaś płyta - mówi Roman Kempiński.



Do tej pory napisał też 14 rymowanych książek, z czego 12 typowo biblijnych.



- Musisz mój aniele teraz udać się do panny świętej, w swej czystości niepojętej - mówi Romcio Tomcio.



Takie historie są dla niego największą nagrodą.



- Pewien mężczyzna powiedział: panie Romku, nabyłem pana książki, rymowane ewangelie. To był prezent dla mojego dorosłego syna, który już dawno nie był w kościele. Poprzez te rymy mój syn odzyskał wiarę i wrócił do kościoła - mówi Kempiński.



Rozmowa z Romanem Kempińskim w niedzielnej audycji katolickiej "Religia na fali".